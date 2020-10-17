Судьям Конституционного суда запретят публично критиковать его решения

В тексте документа отмечается, что судьи не вправе высказывать свое мнение о вопросе, который рассматривается или может рассматриваться КС, в условиях, когда это мнение может быть обнародовано публично. Также судьи не могут в какой-либо форме критиковать решения КС, отмечает «Газета.ru».

Поправка одобрена комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству.

Помимо это, судьи и другие лица, присутствовавшие на закрытом совещании, будут не вправе разглашать содержание дискуссии и результаты голосования, уточнила радиостанция «Говорит Москва».

При этом, как уточняется в материале, судья КС, который не согласен с решением Конституционного суда России, будет вправе в письменном виде изложить свое особое мнение.