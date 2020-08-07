Судьбу монорельса решат москвичи

Столичный Дептранс предложил москвичам решить судьбу монорельса. Для этого на официальном сайте откроется специальное голосование.

Как сообщила ТАСС пресс-служба ведомства, окончательное решение о закрытии или реконструкции монорельса будет принято по итогам открытого голосования жителей Москвы.

«Приглашаем всех жителей Москвы высказать свою точку зрения. Для этого мы в ближайшие дни запустим специальный раздел на transport.mos.ru. Там мы перечислим все аргументы „за“ и „против“, дадим максимально подробную информацию о монорельсе», — рассказали в Дептрансе.

В департаменте напомнили, что монорельс работает уже около 16 лет. За последние годы его использование снизилось с 4,7 миллиона пассажиров в 2015 году до 1,5 млн жителей в 2019 году. Его загрузка даже в часы-пик не превышает 12%.

Также транспортное средство требует капитального ремонта. Его ни разу не проводили. Его стоимость оценивается в 9,5 миллиарда рублей, а срок выполнения до пяти лет.

«Монорельс правда крайне убыточен и при этом не пользуется спросом: затраты в размере 800 миллионов рублей в год при 39 постоянных пассажирах. Многие уже давно пересели на ближайшие станции метро, МЦК, трамваи и электробусы», — заключили в ведомстве.