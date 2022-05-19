В ходе спецоперации на Украине исторические территории Донбасса освободят. Определять судьбу региона будут его жители, заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

На марафоне «Новые горизонты» Кириенко отметил, что освобождение Донбасса будет полным. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24».

«Уверен абсолютно, что и российская армия, и ДНР и ЛНР не просто обеспечат восстановление исторических границ. Дальнейшую судьбу свою жители определят сами», — подчеркнул первый замглавы администрации президента России.

Он выразил уверенность, что такая возможность у людей будет.

Владимир Путин, напомнил Кириенко, указывал не только на необходимость восстановить границы Донецкой и Луганской народных республик. Глава государства говорил о демилитаризации прилегающих территорий. Последнее исключит вероятность нанесения ударов по Донбассу ракетами и снарядами.

Темпы освобождения захваченной националистами территории, отмечал военный обозреватель Виктор Литовкин, ускорятся после сдачи в плен боевиков с «Азовстали».