Суд взыскал с полковника Черкалина 6 млрд рублей

Головинский суд Москвы взыскал в доход государства деньги, имущество и предметы роскоши, изъятые у обвиняемого в мошенничестве полковника ФСЮ Кирилла Черкалина и его близких. В доход государства обращено более шести миллиардов рублей.

Полковник ФСБ Черкалин согласился передать 6 млрд рублей государству Подробнее

Как сообщил ТАСС, судья Оксана Мрыхина постановила частично удовлетворить исковые требования Генеральной прокуратуры.

Ведомство добивалось конфискации в пользу государства имущества на шесть миллиардов «живых» рублей, а также четыре десятка дорогих часов, коллекцию брендовых сумок и ювелирные изделия на общую сумму 40 миллионов рублей.

Сам Черкалин не участвовал в споре. Как сообщил РИА «Новости» адвокат Владимир Михайлов, его подзащитный признал большую часть исковых требований. Но полковник попросил оставить за ним и родственниками квартиры, дома, парковочные участки и драгоценности.

Кирилл Черкалин был задержан сотрудниками Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ в апреле по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и получении взятки 850 тысяч рублей.

При обыске у него были изъяты денежные средства эквивалентом 12 миллиардов рублей.