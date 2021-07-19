Суд продолжит прения по делу американского инвестора Калви

Мещанский суд Москвы 19 июля продолжит прения сторон по делу основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви. Он обвиняется в растрате 2,5 миллиарда рублей. Ранее прокурор попросил для него и его подельников условные сроки.

Как стало известно РИА «Новости», адвокат подсудимого Тимофей Гриднев назвал дело абсурдным. В понедельник правозащитники продолжат свои выступления. Затем стороны обвинения обменяются репликами, а подсудимые выступят с последним словом. После этого судья Анна Сокова удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.

После заседания суда 18 июля Майкл Калви заявил журналистам, что дело должно быть закрыто, а все его фигуранты оправданы.

«Состава преступления нет, мы действовали в интересах банка и его вкладчиков. Мы надеемся, что суд вынесет справедливое решение о прекращении дела», — заключил инвестор.

Его обвиняют в растрате 2,5 миллиардов рублей. Следствие считает, но Калви и его партнеры по бизнесу убедили акционеров банка «Восточный» в качестве отступного вместо возврата долга принять 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Их оценили в три миллиарда рублей, хотя рыночная стоимость бумаг не превышает 600 тысяч рублей.

Гособвинитель запросил для Калви наказание в виде шести лет условного срока, а для его соратника Филиппа Дельпаля — пять лет условно.