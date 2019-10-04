Суд продлил арест обвиняемого в убийстве экс-главы Раменского района
Об этом РИА «Новости» рассказал адвокат подозреваемого Артем Сарбашев. По версии следствия, в ночь на 2 мая Кулаков убил Исаенкову и скрылся с места преступления. В результате проведенной экспертизы выяснилось, что женщина была задушена.
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Сарбашев уже сообщал, что оперативники нашли видеозапись, сделанная в ночь убийства. Следствие намерено установить, кто был за рулем принадлежавшей женщине машины Mercedes. Сама Исаенкова или кто-то другой, причастный к преступлению.
Эксперты нашли в ее автомобиле генетический материал двух мужчин.
Заявление о пропаже Исаенковой подал ее муж, сообщивший, что она уехала поздно ночью, чтобы кому-то помочь. С супругом ее связывали дружеские отношения с 2014 года. Официально пара разведена не была и проживала вместе.
Результаты полиграфа указывают на то, что супруга Кулакова может знать о том «как было совершено лишение жизни Исаенковой, и иметь договоренности с супругом».
Кулаков поддерживал с убитой тайные романтические отношения с 2012 года. В 2014 году Исаенкова сбросила их переписку его жене. Кулаков пообещал развестись, но вновь возобновил отношения с супругой.
Он и Исаенкова решили с сентября 2019 год быть вместе.
Супруга Кулакова сообщила, что домой он явился 4 мая, подвыпивший, и заявил, что провожал в последний путь Исаенкову.