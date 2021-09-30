Суд признал Николя Саркози виновным в превышении трат на избирательную кампанию

Парижский суд 30 сентября признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в превышении трат на избирательную кампанию. О вынесении решения сообщил телеканал BFM TV.

По мнению суда, в ходе предвыборной кампании 2012 года использовались деньги из нелегальных источников. Сам экс-президент не принимал участия в заседании, где его интересы представлял адвокат. Всего же в рамках рассматриваемого дела обвинение было предъявлено 14 лицам. Николя Саркози ранее не признавал своей вины во вменяемых ему нарушениях. Судебные слушания длились чуть больше месяца — с 20 мая по 22 июня 2021 года.

Прокуратура просила суд приговорить бывшего президента Франции к шести месяцам тюрьмы, а также оштрафовать его сумму, эквивалентную 300 с небольшим тысячам рублей. Еще полгода государственное обвинение просило назначить Николя Саркози условно.

Ранее политолог Владимир Шаповалов выразил мнение, что суд над бывшим президентом стал беспрецедентной историей для Франции. По его мнению, суды над бывшими главами государств присущи менее устойчивым в развитии странам.