Суд приговорил экс — мэра Ханоя к пяти годам тюрьмы за доступ к гостайне
Народный суд Ханоя приговорил экс — мэра столицы Вьетнама Нгуен Дык Чунга к пяти годам тюрьмы за незаконный доступ к государственной информации, которая представляет секретную информацию, пишет портал VnExpress.
Кроме этого, виновными в неправомерном получении сведений были признаны два бывших подчиненных градоначальника и один сотрудник антикоррупционного департамента управления полиции Министерства общественной безопасности.
Отмечается, что факт получения тайных данных был установлен в ходе расследования значительных нарушений, проводимых в отношении организации, являющейся лидером рынка мобильных устройств, сообщил сайт «Аргументы и Факты».
Нгуен Дык Чунг был главой Народного комитета Ханоя с 2015 года.