Кроме этого, виновными в неправомерном получении сведений были признаны два бывших подчиненных градоначальника и один сотрудник антикоррупционного департамента управления полиции Министерства общественной безопасности.

Отмечается, что факт получения тайных данных был установлен в ходе расследования значительных нарушений, проводимых в отношении организации, являющейся лидером рынка мобильных устройств, сообщил сайт «Аргументы и Факты».

Нгуен Дык Чунг был главой Народного комитета Ханоя с 2015 года.