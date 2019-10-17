Суд отправил под домашний арест чиновника с «челябинской Рублевки»

Суд удовлетворил ходатайство адвоката первого замглавы Сосновского района Игоря Азархина. Теперь обвиняемого отправят под домашний арест вместо содержания в следственном изоляторе. Изменения оказались возможными из-за состояния здоровья чиновника.

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По версии следствия, бизнесмены Азархин и Денис Казанцев были собственниками дома с нежилым помещением. Позднее они переоборудовали его в жилое. В 2017 году Азархин занял должность первого замглавы Сосновского района, прозванного «челябинской Рублевкой» за близость к областному центру. Тогда за счет бюджета он купил помещение под детский сад. С помощью подконтрольного индивидуального предпринимателя обвиняемые смогли завысить оценку помещения. Ущерб оценивается в 46 миллионов рублей.

По данным издания, в деле могут появиться новые фигуранты.

Утром 1 октября сотрудники ФСБ по региону и Следственного управления СКР по области провели обыск и забрали документы в администрации Сосновского района. На допрос привезли Азархина и начальника управления архитектуры и строительства Ольгу Антель, которую после отпустили. Центральный районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следствия об аресте первого замглавы района. Однако его адвокат оспорил решение.