Суд отказался сокращать срок ареста Емельяненко

Суд отказал российскому бойцу смешанного стиля (MMA) Александру Емельяненко в сокращении срока ареста, под который он угодил после пьяного дебоша в поселке Супсех. Спортсмену дали семь суток за мелкое хулиганство.

В апелляционной жалобе Емельяненко просил сократить срок ареста до трех дней, сообщило РИА «Новости». Однако суд отказал.

«Жалоба, в которой адвокат просил рассмотреть вопрос о снижении срока административного ареста до трех суток, краевым судом оставлена без удовлетворения», — сообщила пресс-служба Краснодарского краевого суда.

Анапский суд арестовал Емельяненко 21 января после его неадекватного поведения на базе отдыха «Спорт» под Анапой. Там он готовился к бою с коллегой по ММА Магомедом Исмаиловым, который должен состояться 3 апреля 2020 года на турнире АСА 107.

В своем видеообращении в Instagram он призвал Емельяненко «любым образом» выйти на их очный бой. Он также обратился к окружению спортсмена, призвав их объяснить его оппоненту, что надо взять себя в руки и максимально ответственно подойти к бою.