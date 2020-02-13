Суд отказал рэперу L’Onе в иске к Тимоти и лейблу Black Star

Мещанский районный суд счел необоснованным иск музыканту Левану Горозия (L’One), выдвинутый в отношении Тимати и компании Black Star. Рэпер требовал взыскать 146 миллионов рублей.

Но, как сообщил в Instagram адвокат Тимоти Сергей Жорин, суд признал, что компания выполнила все обязательства перед артистом, а его доводы назвал необоснованными.

«Ранее, суд уже отказал Левану в признании за ним исключительных прав на музыкальные произведения, видеоклипы и товарный знак „L’one“. Таким образом, все исключительные права на музыкальные произведения, видеоклипы и товарный знак L’one остаются у музыкального лейбла Black Star!», — написал правозащитник, и поздравил своего клиента с победой.

Жорин также поблагодарил свою команду за самоотверженную работу, и иронично подчеркнул, что кому-то придется компенсировать судебные расходы, сопроводив реплику хэштегом #добропобеждаетзло.

Свой иск Горозия подал в начале ноября 2019 года. По его мнению, за время совместной работы лейбл не доплатил ему 146 миллионов рублей.