Суд ООН обязал Россию объясниться по иску Украины из-за Донбасса

Украина обвиняет Россию в нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (ICSFT) и Конвенции о ликвидации форм расовой дискриминации (CERD).

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В Международный суд в Гааге украинские власти обратились в январе 2017 года. По мнению истца, Россия нарушила первую конвенцию, «поставляя тяжелые вооружения, денежные и людские ресурсы нелегальным вооруженным группировкам» Донбасса, к которым Киев причисляет самопровозглашенные ДНР и ЛНР.

Вторую конвенцию Россия, по мнению заявителей, нарушила, «ущемляя права крымских татар и этнических украинцев в Крыму».

Украина выдвинула России около 30 требований, главные из которых — это отказ в поддержке ДНР и ЛНР, восстановление контроля над российско-украинской границей, выплаты репараций жителям Донбасса, пострадавшим от обстрелов и бомбежек.

Россия заявляла о неприемлемости рассмотрения иска судом в Гааге. Однако судебная инстанция отклонила возражения Москвы.