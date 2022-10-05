Суд обязал администрацию отремонтировать дорогу в Самаре | 360°

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Суд обязал администрацию отремонтировать дорогу в Самаре

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Ленинский районный суд потребовал у администрации Самары отремонтировать дорожное покрытие на улице Каштановой. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

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Прокуратура Куйбышевского района выявила там множество повреждений. В связи с эти ведомство направило иск в суд, который удовлетворил требования о ремонте дороги. Решение суда возьмут под контроль после того, как оно вступит в законную силу.

Суд

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