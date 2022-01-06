Суд Киева арестовал активы бывшего президента Украины Порошенко

Печерский суд города Киева принял ходатайство прокуратуры и арестовал имущество бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщила «Страна.ua».

Бывший глава государства проходит на судебном процессе в качестве обвиняемого по делу о государственной измене. Ранее следствие заподозрило его в закупке угля у неподконтрольного Донбасса в 2014–2015 годах, расценив это как госизмену.

В настоящее время Порошенко находится вне Украины, ранее он обещал прибыть в Киев 17 января.

В конце декабря 2021 года политику пытались вручить повестку в суд сотрудники ГБР, но он скрылся от них в личном автомобиле.

Порошенко занимал пост президента Украины с 2014 по 2019 год, в должности его сменил Владимир Зеленский.

Ранее в своем Facebook Порошенко обвинил Зеленского в некомпетентности. Также он упрекнул нынешнего президента в попытках выстроить в стране авторитарный режим и подавить оппозицию.