26 декабря 2023, 16:36
Суд избрал меру пресечения для обвиняемой в халатности главы Кургана
Главе Кургана Ситниковой предписали обязательство о явке из-за дела о халатности
Суд избрал меру пресечения в отношении главы Кургана Елены Ситниковой, которая обвиняется в халатности. Об этом сообщило РИА «Новости».
В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о халатности, повлекшей смерть двух и более лиц. Суд избрал ей меру пресечения в виде обязательства о явке и запрета определенных действий.
Реклама
«Также ей запрещено встречаться со свидетелями и обвиняемыми по уголовному делу», — сообщил источник издания в правоохранительных органах.
Ранее сотрудники Следственного комитета задержали Ситникову для дачи показаний. По информации Telegram-канала Shot, против главы города возбудили уголовное дело из-за гибели людей при лесных пожарах весной 2023 года.
По данным СМИ, власти не смогли организовать ликвидацию последствий стихии, из-за огня и задымления погибли 20 жителей региона. Горожане также пожаловались на главу Кургана, так как та не выполнила свои обещания по ремонту одной из улиц.
Уголовное дело
Суд
Курган
Лесные пожары
Реклама
Реклама