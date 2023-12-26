Власть 26 декабря 2023, 16:36 Суд избрал меру пресечения для обвиняемой в халатности главы Кургана Главе Кургана Ситниковой предписали обязательство о явке из-за дела о халатности Unsplash

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Суд избрал меру пресечения в отношении главы Кургана Елены Ситниковой, которая обвиняется в халатности. Об этом сообщило РИА «Новости».

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о халатности, повлекшей смерть двух и более лиц. Суд избрал ей меру пресечения в виде обязательства о явке и запрета определенных действий.

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«Также ей запрещено встречаться со свидетелями и обвиняемыми по уголовному делу», — сообщил источник издания в правоохранительных органах.

Ранее сотрудники Следственного комитета задержали Ситникову для дачи показаний. По информации Telegram-канала Shot, против главы города возбудили уголовное дело из-за гибели людей при лесных пожарах весной 2023 года.

По данным СМИ, власти не смогли организовать ликвидацию последствий стихии, из-за огня и задымления погибли 20 жителей региона. Горожане также пожаловались на главу Кургана, так как та не выполнила свои обещания по ремонту одной из улиц.