Суд арестовал мужчину, бросившего детей в Шереметьево

Виктор Гаврилов, бросивший своих детей 26 января в аэропорту Шереметьево, был арестован до 13 апреля Центральным судом Хабаровска. В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям об оставлении в опасности, истязании и краже.

Об этом агентству «Интерфакс — Дальний Восток» сообщила пресс-служба суда.

«Суд постановил <…> избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гаврилова Виктора Сергеевича <…> по 13 апреля», — постановила судья Юлия Ким.

Мужчина была задержан 13 февраля в Хабаровске, когда собирался вылететь в Комсомольск-на-Амуре, чтобы снова забрать мальчиков.

Гаврилов заявил, что бросил сыновей в Шереметьево, чтобы они не повторили его нелегкую судьбу.

«Я проявил слабость, испугался, что не справлюсь, поэтому оставил вас в аэропорту в Москве, зная и понимая, что вокруг много людей, сотрудников полиции, работников аэропорта, что вам не угрожает опасность», — обратился к ним Гаврилов.

Он утверждал, что собирался вернуться за детьми, как только найдет работу. Уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко заявила, что Гаврилов периодически избивал мать детей и запрещал ей с ними видеться.

Сейчас мальчики переданы под опеку матери. Они пошли в школу и детский сад.

Найденных в аэропорту детей отвезли в больницу. Там их посетил губернатор Московской области Андрей Воробьев.