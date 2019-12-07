Суд арестовал бывшего главу Щелковского района по делу о взятке

«Избрать в отношении обвиняемого Валова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок по 2 февраля 2020 года», — прочитала постановление судья Евгения Бабинова.

Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Наказание по ней подразумевает лишение свободы на срок до 15 лет, а также штраф в размере до 70-кратной суммы взятки. Однако 63-летний бывший глава района не признает свою вину и отказывается давать показания.

Валова задержали 5 декабря.

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По версии следствия, в 2017 году обвиняемый получил от подчиненной взятку в виде предоставления прав на Mercedes-Benz стоимостью более шести миллионов рублей. Из них половина суммы и страховые премии в размере 241 тысячи рублей сотрудница передала за общее покровительство и попустительство по службе. Следователи и сотрудники ФСБ России провели обыски по нескольким адресам проживания обвиняемого. Бывшего чиновника также проверяют на причастность к совершению других коррупционных преступлений.

В мае 2017 года Валова избрали главой Щелковского района сроком на пять лет. До этого он работал на посту руководителя администрации. Обвиняемый был заместителем министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области с весны 2019 года, но в ноябре уволился.