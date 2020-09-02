Правительство выделит деньги на субсидии на детей и внесет поправки по tax free

3 сентября премьер-министр Михаил Мишустин проведет заседание правительства. Его участники рассмотрят исполнение федерального бюджета за первые шесть месяцев текущего года и поправки в Налоговый кодекс.

Как сообщает пресс-служба правительства, один из проектов предполагает внесение изменений в Налоговый кодекс. Речь идет о системе tax free. В кабмине отметили, что она поспособствует росту продаж товаров, занятости в сфере розничной торговли, а также туристической индустрии. Также будут внесены уточнения понятийного аппарата в связи с ратификацией Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

Кроме того российское правительство распределит оставшиеся средства из резерва субвенций на обеспечение в текущем году отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.

Правительство также увеличит объем субсидий регионов на ежемесячные детские выплаты в рамках нацпроекта «Демография», Газета.ru. Речь идет о пособиях на третьего и последующих детей до достижения ими трехлетнего возраста. Финансирование будет увеличено на 1,73 млрд рублей. Общий объем составит почти 47,6 миллиарда рублей.

Помимо этого будут выделены дополнительные средства в размере 22 миллиардов рублей на президентские выплаты медицинским и социальным работникам, которые участвуют в борьбе с коронавирусом.