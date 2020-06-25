Субсидии предприятиям легкой промышленности увеличат до миллиарда рублей в год

Президент Владимир Путин также поручил кабмину обеспечить «предоставление субсидий на возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю единовременной скидки в размере 50 процентов цены приобретения оборудования для предприятий легкой промышленности при уплате авансового платежа».

Кроме того правительству было поручено обеспечить финансирование льняного производства не менее, чем на 242 миллиона рублей в год.