Субсидии на такси и каршеринг увеличились вдвое в Москве

Такси и каршеринги смогут получать увеличенные вдвое субсидии в Москве. Об этом сообщил сайт utro.ru со ссылкой на сайт мэра столицы.

До конца года они будут действовать на приобретение или аренду автомобилей.

«В феврале — марте текущего года в связи со значительным ростом ключевой ставки Центрального банка России произошло увеличение лизинговых платежей для таксомоторных компаний и операторов каршеринга», — говорится на сайте.

Новая мера должна поддержать таксомоторные парки и операторов каршеринга, а также сохранить доступность их услуг для обычных людей.