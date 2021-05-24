Субсидии аграриям урежут на треть в отстающих регионах

Минсельхоз сократит размер запланированных субсидий аграриям в тех регионах, где эта помощь не доходит до производителей. Об этом заявила на совещании замминистра сельского хозяйства Елена Фастова, сообщил «Коммерсант».

К 20 мая мая из выделенных 127 миллиардов рублей до сельхозпроизводителей дошли лишь 19%, а в некоторых регионах — менее 10%. Среди них Ростовская, Тверская, Белгородская, Курганская области, Краснодарский край, Дагестан, Приморье и Ингушетия.

Представители этих субъектов объясняли задержки изменениями нормативных актов, долгим сроком подачи заявок аграриями и длинными майскими выходными.

В Минсельхозе уточнили изданию, что рассматривают различные меры для более эффективного распределения субсидий и повышения финансовой дисциплины на местах.

Глава Плодоовощного союза Михаил Глушков заявил газете, что чаще всего задержки связаны с длительной подготовкой нормативных документов регионами, изменением ставок субсидированных кредитов или ошибками в планировании поддержки.

В итоге средства в регионы поступают в начале года, а производители получают субсидии в конце.