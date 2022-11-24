24 ноября 2022, 18:24
Строительство подстанции скорой помощи в Щербинке закончится в ближайшее время
Глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов рассказал о скором завершении строительства здания в Щербинке, в котором будет находиться подстанция скорой помощи. Об этом сообщила НСН.
Он уточнил, что сейчас там проводят отделочные работы и благоустраивают территорию. В здании предусмотрена стоянка и мойка для машин скорой помощи.
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«Ввод в эксплуатацию предусмотрен в этом году», — подчеркнул Загрутдинов.
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Москва 2022
Строительство
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