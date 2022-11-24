Власть 24 ноября 2022, 18:24 Строительство подстанции скорой помощи в Щербинке закончится в ближайшее время

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Глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов рассказал о скором завершении строительства здания в Щербинке, в котором будет находиться подстанция скорой помощи. Об этом сообщила НСН.

Он уточнил, что сейчас там проводят отделочные работы и благоустраивают территорию. В здании предусмотрена стоянка и мойка для машин скорой помощи.

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«Ввод в эксплуатацию предусмотрен в этом году», — подчеркнул Загрутдинов.

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