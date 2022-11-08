Строительство и реконструкция 10 дорожных объектов улучшат транспортную доступность юго-восточных районов Москвы | 360°

08 ноября 2022, 18:31
Строительство и реконструкция 10 дорожных объектов улучшат транспортную доступность юго-восточных районов Москвы
Руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов рассказал о строительстве и реконструкции 10 дорожных объектов на юго-востоке города. Об этом сообщила НСН.
По его словам, это поможет улучшить транспортную доступность районов Марьино, Печатники, Южнопортовый, Капотня и других.
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Загрутдинов уточнил, что работы идут на участке московского скоростного диаметра и южной рокады. Также он добавил, что, согласно поручению мэра столицы Сергея Собянина, к 2023 году должны быть достроены все хордовые магистрали.
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