Строительство и реконструкция 10 дорожных объектов улучшат транспортную доступность юго-восточных районов Москвы | 360°

Власть 08 ноября 2022, 18:31 Строительство и реконструкция 10 дорожных объектов улучшат транспортную доступность юго-восточных районов Москвы

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Руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов рассказал о строительстве и реконструкции 10 дорожных объектов на юго-востоке города. Об этом сообщила НСН.

По его словам, это поможет улучшить транспортную доступность районов Марьино, Печатники, Южнопортовый, Капотня и других.

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Загрутдинов уточнил, что работы идут на участке московского скоростного диаметра и южной рокады. Также он добавил, что, согласно поручению мэра столицы Сергея Собянина, к 2023 году должны быть достроены все хордовые магистрали.

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