Строительство еще двух домов в ЖК «Солнечная система» завершили в Подмосковье

Строительство двух домов ЖК «Солнечная система» завершили в Химках. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.

В доме № 4 по проекту предусмотрено 387 квартир, в доме № 8 располагается 534 квартиры и пристроенный детский сад на 60 мест. В настоящее время инспекторский состав Главгосстройнадзора совместно с «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» проводят проверку объектов на соответствие требованиям проекта. Сотрудниками «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» выполнена проверка фактических показателей энергоэффективности домов.

«Оба дома находятся в высокой степени готовности. Проверку инспекторы завершат 22 октября, после чего будет принято решение о выдаче заключения о соответствии домов требованиям проектной документации (ЗОС). На достроенных объектах будут обеспечены права более 900 граждан», — сообщил начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Застройщиком жилого комплекса является АО «Континент проект», входящий в ГК «Урбан групп». В июле 2018 года компания была признана банкротом. Права на достройку объектов в мае текущего года были переданы фонду «Специализированные проекты Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства».