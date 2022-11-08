Строительство детсада в Ватутинках завершилось на 90% | 360°

Власть 08 ноября 2022, 18:35 Строительство детсада в Ватутинках завершилось на 90%

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Детский сад в Ватутинках готов на 90%. Об этом сообщила НСН со ссылкой на руководителя Департамента строительства города Москвы Рафика Загрутдинова.

Сейчас там закончены работы по благоустройству территории, уточнил он. Вокруг учреждения высадили деревья и кустарники, а также установили завесы от солнца.

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«На финальной стадии находятся отделочные работы и монтаж оборудования. Ввести здание в эксплуатацию планируется до конца года», — заключил Загрутдинов.

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Детский сад рассчитан на 350 детей. Площадь постройки составляет 4,8 тысячи квадратных метров. Воспитанники смогут посещать игровую зону, бассейн, спортивный и музыкальный залы и творческую мастерскую.