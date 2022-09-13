Строительство 15 спортивных объектов началось в Москве | 360°

Власть 13 сентября 2022, 19:12 Поделиться Telegram

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Viber Строительство 15 спортивных объектов началось в Москве

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Руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов заявил, что в городе строится 15 спортивных объектов. Об этом сообщило ИА НСН.

Примерно 10 из них сдадут до конца этого года, добавил он.

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«Их смогут посещать более 2100 человек в смену. До конца года приступим к строительству ФОКа в Гольянове», — рассказал Загрутдинов.

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Также он добавил, что половину всех построек, которые должны быть открыты в этом году, уже ввели в эксплуатацию.

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