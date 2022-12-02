Власть 02 декабря 2022, 13:51 Строители отремонтировали более 80 дорог в этом году в Севастополе Губернатор Севастополя Развожаев: более 80 дорог отремонтировали в этом году

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подвел итоги ремонта дорог в городе в 2022 году. Работы прошли на 83 объектах, сообщила газета «Новый Севастополь».

Общая протяженность обновленного участка составила 89,3 километра. В том числе, завершился ремонт на четырех километрах улицы Горпищенко. Там привели в порядок тротуары и троллейбусное кольцо, сделали удобные спуски для маломобильных людей.

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«Уже сейчас на улице Горпищенко стало меньше пробок», — подчеркнул Развожаев.

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Также работы прошли на 17 километрах Фиолентовского и Монастырского шоссе. Там заменили асфальт, обустроили обочины и заездные карманы, а также нанесли разметку. Кроме того, до конца года на Фиоленте появится 36 новых остановок.