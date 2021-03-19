Стримеров в России задумали регистрировать в качестве ИП

Росфинмониторинг рассказал о возможности регистрации интернет-стримеров в качестве индивидуальных предпринимателей. Данную меру намереваются предпринять на основании того, что деятельность трансляций направлена на получение прибыли.

«Соответственно, они должны находится в правовом поле, это общемировая практика», — заявил в пятницу журналистам председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков после заседания рабочей группы, посвященной запрету треш-стримов, сообщил ТАСС.

По мнению сенатора, это позволит вычленить тех стримеров, которые не прошли процесс регистрации, в частности, тех, кто ведет онлайн-трансляции с насилием.

«Понятно, что треш-стримеры вряд ли будут регистрироваться и говорить о том, что они будут демонстрировать садистские сцены и что это будет объектом их профессиональной деятельности. Значит, скорее всего, они либо регистрироваться не будут, либо будут искажать характер своей деятельности, это все вычисляется, это прозрачно», — отметил сенатор.

Ранее сенатор предложил выделить для стримов с унизительными заданиями отдельную статью уголовного кодекса. Он предлагал наказывать за треш-стримы штрафами и лишением свободы на срок до шести лет.

На данный момент активно ведется полемика по поводу блокировки треш-стримов на законодательном уровне. Обсуждение этой идеи началось в Совете Федерации после трансляции стримера Reeflay в декабре прошлого года, когда выяснилось, что девушка, находившаяся в объективе камеры, умерла.