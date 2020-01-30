Стресс стал причиной госпитализации главы Алтая в Москве
«Лег на пару дней прокапаться», — рассказал сам Хорохордин. Его слова привел РБК.
Как позже добавил губернатор, он почувствовал недомогание во время командировки в Москве. К врачам обратился сам.
«А они уже сделали все необходимые обследования и поставили диагноз — острый панкреатит. Связано это со стрессом. Но прогнозы исключительно позитивные. На рабочих процессах ситуация никак не скажется», — заявил глава региона. Его слова привел сайт издания «Подъем».
Ранее СМИ сообщили, что губернатору стало плохо на фоне злоупотребления алкоголем. В его пресс-службе это опровергли.
«Олег Леонидович действительно госпитализирован вчера в одну из московских клиник из-за проблем с желудком. Находился в Москве в командировке. Исполняет обязанности и. о. первого вице-премьера Виталий Борисович Махалов. Ни о какой реанимации и проблемах с алкоголем речи нет, диагноз мы не комментируем», — сообщили в пресс-службе губернатора Алтая.
Хорохордину 47 лет. Республику Алтай он возглавляет с 20 марта 2019 года. Вначале его назначили временно исполняющим обязанности главы региона, а в сентябре 2019 года его избрали на этот пост. В ходе выборов он получил 58,82% голосов и выиграл в первом туре.