Стресс стал причиной госпитализации главы Алтая в Москве

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин попал в больницу в Москве, где был из-за командировки. По его словам, у него обострился панкреатит из-за стресса и неправильного питания.

«Лег на пару дней прокапаться», — рассказал сам Хорохордин. Его слова привел РБК.

Как позже добавил губернатор, он почувствовал недомогание во время командировки в Москве. К врачам обратился сам.

«А они уже сделали все необходимые обследования и поставили диагноз — острый панкреатит. Связано это со стрессом. Но прогнозы исключительно позитивные. На рабочих процессах ситуация никак не скажется», — заявил глава региона. Его слова привел сайт издания «Подъем».

Ранее СМИ сообщили, что губернатору стало плохо на фоне злоупотребления алкоголем. В его пресс-службе это опровергли.

«Олег Леонидович действительно госпитализирован вчера в одну из московских клиник из-за проблем с желудком. Находился в Москве в командировке. Исполняет обязанности и. о. первого вице-премьера Виталий Борисович Махалов. Ни о какой реанимации и проблемах с алкоголем речи нет, диагноз мы не комментируем», — сообщили в пресс-службе губернатора Алтая.

Хорохордину 47 лет. Республику Алтай он возглавляет с 20 марта 2019 года. Вначале его назначили временно исполняющим обязанности главы региона, а в сентябре 2019 года его избрали на этот пост. В ходе выборов он получил 58,82% голосов и выиграл в первом туре.