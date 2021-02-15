Стратегию по борьбе с контрафактом утвердил кабмин РФ

Российский премьер Михаил Мишустин рассказал, что правительство утвердило стратегию по противодействию обороту контрафакта. Об этом сообщила «Парламентская газета».

«Для повышения эффективности борьбы с контрафактом утверждена стратегия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции на ближайшие пять лет», — обозначил глава кабмина.

ИА Nation News отметило слова Мишустина о том, что стратегия нацелена на сокращение объема незаконного оборота и снижение его влияния на развитие экономики и социальной сферы.