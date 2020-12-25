Стратегию борьбы с ВИЧ до 2030 года утвердили в России

«Утвердить прилагаемую государственную стратегию противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ на период до 2030 года», — говорится в тексте распоряжения.

Министерству здравоохранения поручено за шесть месяцев представить в правительство план мероприятий по реализации госстратегии.

Органам власти российских субъектов в распоряжении рекомендуется утвердить региональные программы противодействия распространению ВИЧ-инфекции в стране на период до 2030 года с учетом пандемии COVID-19.

Целью стратегии является предупреждение распространения ВИЧ в России, чтобы к 2030 году это заболевание перестало быть угрозой общественному здоровью.

Научный центр «Вектор» Роспотребнадзора разработал вакцину от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Специфические антитела появились у всех участников первой фазы клинических испытаний. Речь идет о вакцине «КомбиВИЧвак». Первая фаза клинических исследований этого препарата проводилась еще в 2011 году. Сейчас разработан усовершенствованный вариант — «КомбиВИЧвак-Ново». Активность антител в нем, по словам исследователей, в 10 раз выше, чем в исходной вакцине.