Важное 16 июня 2023, 15:12 «Стратегия государства сработала». Путин отметил, что российская экономика осталась одной из ведущих в мире Президент Путин: выбранная в 2022 году экономическая стратегия сработала в России

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Российская экономика осталась одной из ведущих в мире, несмотря на все сложности. Позитивные тенденции набирают обороты. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума.

Глава государства отметил, что второй квартал прошлого года стал самым сложным для экономики и бизнеса. Тогда стремительно менялись обстоятельства, порядок торговли, логистики и, по сути, «перекраивалась ткань деловой, хозяйственной жизни».

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«Сегодня можно уверенно сказать: статегия, выбранная тогда и бизнесом, и государством, сработала. Позитивные тенденции набирают обороты и силы. <…> Это позволило стране сохранить место среди ведущих экономик мира», — констатировал президент.

Он отметил, что стране удалось сохранить ответственную, сбалансированную бюджетную и кредитную политику, значения безработицы остались минимальными.

В апреле ВВП вырос на 3,3% в годовом выражении, по итогам года, по прогнозам МВФ, прибавит около процента. По мнению Путина, рост будет даже более значительным — до 2%. В апреле также отмечался рост промышленности и розничной торговли, рост выпуска в обрабатывающих отраслях превысил прошлогодние значения на 2,9%, хотя эта сфера как раз оказалась под ударом из-за разрыва логистических связей и цепочек.

Президент добавил, что еще год назад настроения в предпринимательских кругах были «настороженными», мало кто мог предугадать, как будут развиваться события. Тогда важно было дать бизнесу точку опоры, укрепить доверие к проводимой политике. Прошлый год сформировал ценностные подходы России к экономике в новых условиях на долгосрочную перспективу, подчеркнул Владимир Путин. Он добавил, что это результат коллективной работы.