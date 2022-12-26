Власть 26 декабря 2022, 11:40 Стратегии развития металлургии и автопрома в России примут до конца 2022 года Мантуров отчитался перед Путиным о готовности стратегии по металлургии и автопрому Сайт мэра и правительства Москвы

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Министерство промышленности и торговли России доработало и согласовало со всеми ведомствами документы по развитию автомобильной и металлургической промышленности. Об этом на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина заявил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, сообщил ТАСС.

В оставшиеся до конца года дни обе стратегии будут представлены на площадке правительства.

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«Вы давали поручение подготовить стратегии по ключевым отраслям — по металлургии и автопрому. Мы завершили работу по согласованию с ведомствами. Обе стратегии до конца года будут приняты», — доложил Мантуров.

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В ходе совещания глава государства подчеркнул, что все отрасли промышленности завязаны одна на другую, поэтому все эти моменты нужно учесть в документе. При этом Путин обратил внимание, что до конца года осталась всего неделя. Он поручил Мантурову проинформировать, как за это время они успеют подготовить документы.