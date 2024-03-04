Власть 04 марта 2024, 17:14 «Стратегическое поражение». Захарова посоветовала послу США Трейси перестать врать Захарова: американцы хотят нанести стратегическое поражение российскому народу Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress

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Американцы хотят нанести стратегическое поражение народу России. Такое заявление сделала официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат прокомментировала слова посла США Линн Трейси о важности развития гуманитарных связей с «российским народом». Но американский посол не рассказала о том, в каких объемах США спонсируют НПО, занимающиеся подрывной деятельностью на территории России. Трейси также не упомянула о том, что американская сторона открыто назвала своей целью «стратегическое поражение России».

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«Страны без ее народа не бывает. Поэтому то, чего хотят американцы, — это нанести стратегическое поражение именно нашему народу», — добавила Захарова.

Она предложила послу США прекратить врать и вместо этого поддержать своих сограждан. На Всемирном фестивале в Сочи американская молодежь выразила желание дружить с Россией, напомнила Захарова. Она посоветовала Линн Трейси принять в посольстве не тех, кто против РФ, а тех, кто за нее.

Президент Владимир Путин ранее назвал лицемерием обсуждение западными странами вопросов стратегической стабильности при намерении нанести России поражение на поле боя. При этом российская сторона готова к диалогу с США.