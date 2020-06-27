«Странные флешмобы». В Госдуме предложили посольству Великобритании повесить вместе с флагом ЛГБТ пиратский

Посольство Великобритании в Москве вывесило на фасаде здания флаг ЛГБТ. Вот так уважаемое заведение превратилось в место для проведения странных флешмобов, считает первый зампредседателя в комитете по международным делам Госдумы Дмитрий Новиков. А почему бы не повесить еще и пиратский флаг?

«Это можно оценить как вступление мира в какую-то ирреальную обстановку совершенно, потому что посольства стран, вообще-то, всегда были солидными учреждениями. И превращать фасады зданий столь уважаемых заведений в пункты для проведения странных флешмобов — это как-то выходит за границы понимания межгосударственных отношений, этики элементарной, норм дипломатического этикета, да всего чего угодно», — объяснил Новиков в разговоре с «360».

По его мнению, с таким же успехом можно повесить пиратский флаг с черепами и костями.

Новиков напомнил функционал посольств. Дипломатические ведомства существуют для того, чтобы представлять интересы своих стран и соотечественников, отслеживать исполнение двусторонних и многосторонних договоров.

«Но если посольства собираются переориентироваться на какой-то другой вид деятельности вместо того, чтобы отстаивать интересы своих стран, начать отстаивать интересы космополитичных сообществ…» — продолжил рассуждать Новиков.

В таком случае налогоплательщикам соответствующих государств нужно задать вопросы своим правительствам. Они должны выяснить, почему они финансируют учреждения, утратившие свой функционал. Если посольства теперь занимаются совсем другими, несвойственными им функциями, то каждый конкретный гражданин не обязан выделять деньги из своего кармана, уверен Новиков.

Посольство Великобритании ранее вывесило флаг ЛГБТ для поддержки представителей сообщества. Дипломаты считают неприемлемыми любые формы дискриминации, в том числе и на основе сексуальной ориентации. До этого радужный флаг появился на здании посольства Америки в России в честь «Месяца гордости» ЛГБТ, который в США проходит в июне.