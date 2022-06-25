Путин рассказал о ядерных бомбах США в шести странах Европы

Американцы разместили в шести странах Европы, входящих в НАТО, 200 ядерных боезапасов. Для их возможного применения подготовлены специальные самолеты. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Российский лидер подчеркнул, что в сложившихся условиях страны Союзного государства должны обеспечить свою безопасность.

«У американцев хранится 200 ядерных тактических боезапасов, в основном это атомные бомбы в шести европейских странах — членах Североатлантического блока НАТО. Для их возможного применения подготовлено 257 самолетов — и не только американских, но этих упомянутых мною стран в Европе», — привел слова Путина «Интерфакс».

Президент России отметил, что не видит необходимости принимать зеркальные меры. Но согласен с тем, что необходимо обеспечить безопасность Союзного государства и всех стран, входящих в ОДКБ.

Путин заявил, что в ближайшие месяцы Россия направит в Белоруссию ракетно-тактические комплексы «Искандер-М». Он добавил, что они могут использовать как баллистические, так и крылатые ракеты, которые могут нести в том числе ядерный заряд. Президент России подчеркнул, что все детали обсудят министры обороны и начальники генеральных штабов двух стран.