Столичные власти заявили, что москвичам хватит лекарств
Ситуацию с наличием медикаментов в городе оценил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. Его слова на заседании комиссии МГД привело РИА «Новости».
«В Москве абсолютно полностью мы обеспечены на сегодняшний день всеми лекарственными препаратами», — подчеркнул Хрипун.
Он добавил, что в медицинских организациях и столичных складах есть трехмесячный запас препаратов. Среди них есть и лекарства, которые применяются при лечении коронавируса, и влияющие на свертываемость крови медикаменты.
По всей России лекарств стали покупать в 15 раз больше. Производители нарастили мощности, что в итоге улучшило ситуацию с наличием препаратов в аптеках страны.
В некоторых регионах ажиотажный спрос на медикаменты привел к временному дефициту. Люди решили закупаться лекарствами впрок из-за осложнившейся эпидемической ситуации.
На прошлой неделе в одной из столичных аптек Росздравнадзор изъял сомнительные лекарства от COVID-19.