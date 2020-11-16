Столичные власти заявили, что москвичам хватит лекарств

В московских аптеках достаточно лекарств, в том числе и противовирусных. Запасов в медицинских организациях и на складах хватит на три месяца.

Ситуацию с наличием медикаментов в городе оценил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. Его слова на заседании комиссии МГД привело РИА «Новости».

«В Москве абсолютно полностью мы обеспечены на сегодняшний день всеми лекарственными препаратами», — подчеркнул Хрипун.

Он добавил, что в медицинских организациях и столичных складах есть трехмесячный запас препаратов. Среди них есть и лекарства, которые применяются при лечении коронавируса, и влияющие на свертываемость крови медикаменты.

По всей России лекарств стали покупать в 15 раз больше. Производители нарастили мощности, что в итоге улучшило ситуацию с наличием препаратов в аптеках страны.

В некоторых регионах ажиотажный спрос на медикаменты привел к временному дефициту. Люди решили закупаться лекарствами впрок из-за осложнившейся эпидемической ситуации.

На прошлой неделе в одной из столичных аптек Росздравнадзор изъял сомнительные лекарства от COVID-19.