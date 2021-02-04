Стоимость сахара в России снизилась после заключения соглашений о стабилизации цен. Комплекс мер дал результаты, что подтверждают данные Росстата.

Об этом заявил глава Министерства экономического развития Максим Решетников на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Те индикативные цены, которые обозначили, в целом выполняются, налоговая служба это контролирует, Росстат подтверждает. У нас цены на сахар снизились от пиков середины декабря, цены на подсолнечное масло сейчас стабилизировались», — процитировало РИА «Новости» Решетникова.

В декабре прошлого года правительство России решило бороться с ростом цен на социально значимые продукты и ввело комплекс мер. Среди них заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства.

Документы действуют до апреля, согласно им, предельные оптовые и розничные цены на сахар составляют 36 рублей за килограмм и 46 рулей в розницу, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно.