В Минпромторге заявили, что защитные маски в России будут дешеветь. В первую очередь, благодаря увеличению внутреннего производства и конкуренции.

Об этом заявил замглавы ведомства Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия-24».

«Во-первых, цена снижается, и мы это видим. Она снижается, потому что мы наращиваем внутреннее производство, и себестоимость масок намного ниже, чем той маски, которая привозится из КНР», — сказал замминистра.

Он добавил, что цена маски из Китая стоят 29 центов за штуку без учета транспортного налога.

«Я думаю, что постепенно цена снизится, и, в конце концов, она будет намного ниже, чем сейчас в розничной продаже. Ну и, конечно, конкуренция также сыграет свою роль, и те запасы огромные, которые сегодня сделаны торговыми организациями», — отметил Евтухов.

По его словам, запасы масок в аптеках и магазинах сейчас составляют около 200 миллионов штук. Замминистра надеется, что после пандемии стоимость маски вернется к прежнему уровню — пять-семь рублей за штуку.

Ранее стало известно, что ученые в США разработали маски, которые помогут выявить зараженных коронавирусной инфекцией. Они будут «подсвечивать» больных.