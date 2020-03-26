Стиль одежды Путина изменился за 20 лет. Как?

Журналисты провели анализ кадров из фотоальбома «Путин. 20 лет», который опубликован на сайте Кремля. Они отметили, что в начале своего президентского срока российский лидер носил скромные наряды. Он постоянно появлялся в одном и том же сером галстуке в крапинку и выбирал костюмы не по размеру — пиджаки были шире в плечах и длиннее, чем нужно. Однако они были разнообразнее по цветовой гамме: в 2000-х президент несколько раз появлялся в коричневом костюме, сейчас выбирает между черным и темно-синим.

Авторы исследования отметили, что Владимир Путин чувствует себя уверенно в военном камуфляже — в такой одежде он появлялся как на мероприятиях Министерства обороны, так и на неофициальных встречах. Путин надевал камуфляж и на отдыхе.

Фрак российскому лидеру не нравится — по его словам, он сковывает движения. Любимым нарядом президента журналисты назвали черную футболку-поло. Ее Путин комбинирует с пиджаком в тон.

Из верхней одежды президент предпочитает носить пальто или куртку-аляску с мехом на капюшоне черного или красного цветов. В начале своего правления он нередко появлялся на публике в одном и том же свитере — его российскому лидеру подарила деревенская бабушка. Сейчас Путин изменил свой стиль и надевает кардиганы светлых оттенков.