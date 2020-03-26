    26 марта 2020, 20:55

    Стиль одежды Путина изменился за 20 лет. Как?

    Нина Петлинова

    Вкусы Владимира Путина в одежде сильно изменились за прошедшие 20 лет. Такое наблюдение сделали журналисты «Московского Комсомольца», проанализировав опубликованные Кремлем снимки президента России.
    Стиль одежды Путина изменился за 20 лет. Как?

    Журналисты провели анализ кадров из фотоальбома «Путин. 20 лет», который опубликован на сайте Кремля. Они отметили, что в начале своего президентского срока российский лидер носил скромные наряды. Он постоянно появлялся в одном и том же сером галстуке в крапинку и выбирал костюмы не по размеру — пиджаки были шире в плечах и длиннее, чем нужно. Однако они были разнообразнее по цветовой гамме: в 2000-х президент несколько раз появлялся в коричневом костюме, сейчас выбирает между черным и темно-синим.

    Авторы исследования отметили, что Владимир Путин чувствует себя уверенно в военном камуфляже — в такой одежде он появлялся как на мероприятиях Министерства обороны, так и на неофициальных встречах. Путин надевал камуфляж и на отдыхе.

    Фрак российскому лидеру не нравится — по его словам, он сковывает движения. Любимым нарядом президента журналисты назвали черную футболку-поло. Ее Путин комбинирует с пиджаком в тон.

    Из верхней одежды президент предпочитает носить пальто или куртку-аляску с мехом на капюшоне черного или красного цветов. В начале своего правления он нередко появлялся на публике в одном и том же свитере — его российскому лидеру подарила деревенская бабушка. Сейчас Путин изменил свой стиль и надевает кардиганы светлых оттенков.