17 июля 2023, 13:12
Степень повреждения Крымского моста определят в ближайшее время
Кабмин: характер и степень повреждений Крымского моста уточнят в ближайшее время
Полный анализ, степень и характер повреждений автомобильной части Крымского моста определят в ближайшее время. На это указали в заявлении на сайте Правительства России.
«В настоящий момент идет анализ повреждений, их степень и характер станут известны в ближайшее время. К мосту прибыли дополнительные ресурсы, необходимые для восстановления», — отметили в кабмине.
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В ночь на 17 июля украинские националисты атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотными аппаратами. В результате ЧП пострадала автомобильная часть объекта, железнодорожный сегмент продолжил работу в обычном режиме, писал RT.
Погибли два взрослых человека, травмы получил ребенок. Девочку доставили в Краснодар специальным бортом для оказания медицинской помощи.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался озвучивать ответные меры на атаку, напомнив о необходимости достижения целей специальной операции на Украине.
Крымский мост
ЧП на Крымском мосту
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