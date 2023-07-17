Власть 17 июля 2023, 13:12 Степень повреждения Крымского моста определят в ближайшее время Кабмин: характер и степень повреждений Крымского моста уточнят в ближайшее время РИА «Новости»

Читать 360tv в

Полный анализ, степень и характер повреждений автомобильной части Крымского моста определят в ближайшее время. На это указали в заявлении на сайте Правительства России.

«В настоящий момент идет анализ повреждений, их степень и характер станут известны в ближайшее время. К мосту прибыли дополнительные ресурсы, необходимые для восстановления», — отметили в кабмине.

Реклама

В ночь на 17 июля украинские националисты атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотными аппаратами. В результате ЧП пострадала автомобильная часть объекта, железнодорожный сегмент продолжил работу в обычном режиме, писал RT.

Погибли два взрослых человека, травмы получил ребенок. Девочку доставили в Краснодар специальным бортом для оказания медицинской помощи.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался озвучивать ответные меры на атаку, напомнив о необходимости достижения целей специальной операции на Украине.