Статус Владимира Цемаха отказались раскрыть в Нидерландах

Прокуратура Нидерландов отказалась обсуждать статус вернувшегося в Россию Владимира Цемаха, освобожденного Киевом в рамках обмена задержанными лицами, сославшись на «продолжающееся расследование».

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на нидерландскую прокуратуру.

«Мы не будем делать заявления по этому поводу, потому что это касается продолжающегося расследования по MH17», — заявил представитель пресс-службы национальной прокуратуры Нидерландов.

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Украинский адвокат Валентин Рыбин заявил, что роль жителя самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха сильно преувеличена. Об этом сообщил ТАСС.

По мнению Рыбина, он не может располагать какой-либо важной информацией по обстоятельствам катастрофы.

«То, что говорят о нем, не соответствует действительности, этот человек действительно не сможет предоставить какую-либо ценную информацию. Есть информация о том, что Служба безопасности уже в судебном заседании его допросила, соответственно, я думаю, мы скоро узнаем, что он вообще рассказал», — подчеркнул адвокат.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Погибли 298 человек.

Украина обвиняет в случившемся ополченцев Донбасса. Они, в свою очередь, утверждают, что не располагали оружием, способным сбить лайнер. Впоследствии появилась недоказанная версия, что самолет был сбит из ЗРК «Бук», принадлежавшей Курской ракетной бригаде.

Москва отрицает все обвинения, и утверждает, что «Бук» принадлежал Украине.