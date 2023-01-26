Власть 26 января 2023, 12:32 Статус спецоперации менять не будут — Кремль Представитель Кремля Песков: изменение статуса спецоперации не планируется РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вопрос об изменении статуса спецоперации на Украине из-за поставок киевскому режиму танков из США и Германии не обсуждается. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, написало РИА «Новости».

«У нас на повестке дня нет такой темы, лучше какие-то детали уточнить у господина [Павла] Шеремета», — сказал Песков.

Реклама

Ранее депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет выступил с идеей изменить статус СВО в связи с решением о поставках немецких и американских танков на Украину. При этом парламентарий не стал конкретизировать свое предложение. Он отметил, что текущие события вышли за все рамки военного конфликта.

Правительство Германии 25 января заявило о решении передать украинской стороне 14 танков Leopard 2, еще по несколько отдадут ВСУ несколько стран Европы. Соединенные Штаты в этот же день подтвердили свое желание отправить на Украину 31 танк M1 Abrams.