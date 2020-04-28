Статус просроченных паспортов изменили в России. Теперь у россиян не будет проблем в банках

МВД провело все необходимые внутренние мероприятия, чтобы у россиян не возникло никаких проблем с просроченными паспортами. Документы будут действительны до 15 июля по приказу Путина.

«В настоящее время МВД России проведены необходимые технические мероприятия по изменению в информационных системах МВД России срока действия таких паспортов», — заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк. Список всех недействительных паспортов привели в актуальный вид. Никаких дополнительных справок получать не нужно.

Она отметила, что в ряде СМИ и в интернете появились материалы, о неких проблемах, которые могут возникнуть у банков при обслуживании клиентов с просроченными паспортами, у которых продлили срок действия.

Президент России Владимир Путин 18 апреля подписал указ о продлении срока действия паспортов и водительских прав, у которых истек срок действия в период с 1 февраля по 15 июля. Российский лидер подчеркнул, что в период пандемии коронавируса людям «не до бюрократических формальностей и хождений по инстанциям».