Власть 04 апреля 2024, 05:15 Статью за преследование предложили ввести в России Freepik

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Статью за преследование могут ввести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Этот законопроект подготовил к внесению в ГД глава комитета по труду Ярослав Нилов, с документом ознакомились в газете «Известия».

В пояснительной записке к инициативе указано, что она направлена на защиту интересов россиян и прав на личную неприкосновенность. Под преследованием будут подразумевать причинение человеку нравственных страданий. Например, это может проявляться в отправке сообщений соответствующего содержания.

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За первое нарушение злоумышленника обяжут выплатить штраф в размере двух тысяч рублей, за повторное — пять тысяч рублей или арест на срок 15 суток.

Ранее депутаты партии «Справедливая Россия — За правду» предложили ввести в стране налог на роскошь. Как отмечал глава фракции Сергей Миронов, это предоставит справедливое перераспределение финансов в стране.