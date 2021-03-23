Статья за нарушение тишины ночью появится в новом КоАП

В новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) появится статья о нарушении тишины в ночное время. Об этом РИА «Новости» рассказала член Совета Федерации Ирина Рукавишникова.

В новой редакции КоАП в ряде случаев появится возможность замены штрафов на предупреждения, сообщила сенатор. Штрафы же в новом кодексе увеличены не будут, заверила Рукавишникова.

В России также появится самостоятельный Процессуальный кодекс об административных правонарушениях. По словам сенатора, в нем будет максимально четко прописана процедура привлечения к ответственности с указанием конкретных сроков, а также порядком сбора и предоставления доказательств, гарантиями соблюдения прав и возможностью привлечения защитников интересов той или иной стороны.

Парламентарий ранее обратила внимание, что в новой редакции КоАП будет четко зафиксирован тренд на смягчение административных санкций как в отношении граждан, так и предпринимателей. Будут снижены санкции за негрубые правонарушения, которые не несут угрозы жизни, здоровью и общественному порядку.