Голикова: прививки от коронавируса могут стать регулярными

COVID-19 превращается в сезонное заболевание и прививаться от него, скорее всего, придется регулярно. Об этом ТАСС сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«…Коронавирус превращается в сезонный вирус, а это значит, с высокой долей вероятности, что мы будем прививаться регулярно», — сказала замглавы правительства.

Голикова добавила, что пока мировые и российские специалисты не могут прогнозировать, сколько продержится иммунная защита.

«Конечно, сейчас все подрасслаблены и считают, что ковид уходит, ситуация сейчас лучше, но пока вирус еще никуда не уходит, надо беречь себя и своих близких», — отметила вице-премьер.

Возможность отказаться от масок она связала с вакцинацией 60% населения.

Ранее Голикова говорила, что если вакцинация в России будет идти теми же темпами, что и сейчас, коллективного иммунитета удастся достичь к августу 2021 года.

В начале марта глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что коллективный иммунитет у россиян появится к июлю этого года.

По данным на 5 марта, в России первый этап вакцинации прошли более пяти миллионов человек или 3,4% населения страны.