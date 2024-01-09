Власть 09 января 2024, 13:03 Стартовала работа кол-центра и общественной приемной избирательного штаба Путина Избирательный штаб Путина объявил о начале работы кол-центра и приемной РИА «Новости»

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Началась работа единого кол-центра и общественной приемной избирательного штаба действующего президента России и кандидата на предстоящих выборах главы государства Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба его избирательного штаба.

«По единому федеральному круглосуточному многоканальному телефону 8-800-301-21-85 граждане нашей страны могут передать свои предложения и наказы кандидату», — отметила пресс-служба.

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В кол-центре работают 32 волонтера из Смоленской, Белгородской, Воронежской областей, а также Удмуртской Республики и Республики Марий Эл. Сотрудники участвуют в молодежном крыле Народного фронта.

Вопросы и пожелания также можно направлять на электронную почту vopros@putin2024.ru. Общественная приемная находится в Москве по адресу улица Покровка, дом 47. Здесь обращения принимают с 10:00 до 17:00 со вторника по субботу включительно.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Путин зарегистрировался кандидатом как самовыдвиженец. От ЛДПР в выборах примет участие Леонид Слуцкий, а от КПРФ — Николай Харитонов.