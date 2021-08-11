Старовойтов одобрил идею о налоговой скидке за безопасное вождение

Зампред комитета Госдумы по транспорту Александр Старовойтов поддержал идею о скидке на платеж для водителей, которые совершили за год не более трех незначительных нарушений ПДД, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

«Давайте пока не будем воспринимать это как закон, а будем воспринимать как некую концепцию. Если мы изучим вместе с обществом, с экспертами, оценим, я думаю, положительно, потому что все, что идет на снижение транспортного налога, уже может идти в плюс. А если еще это стимулирует безопасность дорожного движения, то почему нет? Оцениваю положительно данную инициативу, но воспринимаю ее исключительно как очередную нашу попытку для того, чтобы убрать двойное налогообложение транспортных средств», — отметил Старовойтов.

Он добавил, что на людей, которые намерены нарушать ПДД, закон никак не повлияет.