Власть 26 июня 2023, 14:00 Старовойт заявил об усилении территориального гарнизона в Курской области Губернатор Старовойт заявил об усилении территориального гарнизона в Курской области РИА «Новости»

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В Курской области начали усиление территориального гарнизона, заявил губернатор Роман Старовойт. По его словам, меры направлены на обеспечение безопасности местных жителей и стабильное функционирование экономики региона и систем жизнеобеспечения, сообщил ТАСС.

Во время оперативного совещания регионального правительства губернатор подчеркнул, что системы ПВО продолжают сбивать украинские беспилотники. Обстановка в Курской области остается стабильно напряженной, уточнил Старовойт.

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«Продолжаем усиливать наш территориальный гарнизон для того, чтобы обезопасить жизнь и здоровье жителей Курской области и обеспечить стабильное функционирование экономики», — отметил глава региона.

Украинские военные неоднократно обстреливали территорию Курской области. Во время одной из очередных атак без электричества остались населенные пункты Плехово, Гуево и Горналь Суджанского района. Ремонтно-восстановительные бригады наладили подачу электроэнергии.

Днем 26 июня стало известно, что украинский беспилотник предпринял попытку атаковать нефтебазу в Курске. По предварительной информации, взрывчатка на БПЛА не сработала.